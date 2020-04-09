Трамп усомнился в сокращении добычи нефти в США

Президент США Дональд Трамп «не думает», что США будут участвовать в новой сделке по сокращению добыче нефти. О возможном присоединении американцев к такому соглашению ранее рассчитывали Россия и Саудовская Аравия. Трамп считает, что в перспективе имеется «много хороших опций» даже, если страны не договорятся о сокращении объемов добычи. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, видеозапись которого опубликована в Twitter.

Трамп при этом указал, что в Штатах добыча сокращается, а также выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия разрешат конфликт, возникший из-за наращивания объемов добычи. Он также заявил, что если этого не произойдет, у него имеется «много хороших опций», чтобы повлиять на ситуацию.

С начала марта цены на нефть рухнули из-из распада сделки ОПЕК+, а также спада экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. На сегодняшний день, по данным Университета Джона Хопкинса (США), в мире подтверждено почти 1 млн 485 тыс случаев заражения Covid-19. Более 88,5 тыс. пациентов погибло, почти 331 тыс. человек излечились.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.04.20

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