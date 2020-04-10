Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, но соглашения нет из-за Мексики

Страны ОПЕК+ сумели достигнуть принципиальных договоренностей о сокращении объемов добычи нефти, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров, которые длились более 10 часов. Известно, что в мае-июне объемы добычи сократятся на 10 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь – на 8 млн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года – на 6 млн баррелей в сутки.

Официального подтверждения сделки нет. Известно, что палку в колесо ставит Мексика. Власти этой страны не согласны снижать объемы добычи. Остальные страны не теряют надежды договориться с Мексикой сегодня, 10 апреля. Есть вероятность, что это удастся сделать в ходе видеоконференции министров энергетики G20. Вероятно, что в ходе этой встречи будет создан специальный комитет по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, отмечает Bloomberg.

Агентство сообщает, что ОПЕК+ не намерено сокращать добычу без участия Мексики. Саудовская Аравия и Россия готовы снизить объем добычи примерно до 8,5 млн баррелей в сутки, на 23% от уровня в 11 млн, остальные страны – на 23% от своих базовых уровней.

По итогам переговоров стран-участниц ОПЕК+ президенты России и США Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили решения по телефону, рассказал помощник американского лидера Дэниэл Скавино. Стороны подтвердили «настрой на координацию действий» для стабилизации рынка нефти, сообщила в свою очередь пресс-служба Кремля.

Как писал «Новый День», 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении объемов добычи нефти. В результате с 1 апреля были сняты все ограничения, что вызвало обвал цен на «черное золото» на мировом рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Если сделка не будет достигнута, во II квартале 2020 года избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки, считает генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Это добавит еще 1,3 млрд баррелей коммерческих запасов, исчерпав в мае имеющиеся мощности для хранения нефти, отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.20

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