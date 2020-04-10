Минпромторг потребовал разблокировать работу ломозаготовительных предприятий

Министерство промышленности и торговли РФ направило письма главам всех 85 регионов с просьбой не приостанавливать работу предприятий, обеспечивающих металлургов и строителей ломом черных и цветных металлов, химическими компонентами и расходными материалами.

Документ был оформлен и закреплен подписью заместителя главы ведомства Виктора Евтухово 7 апреля, передает РБК. Евтухов попросил не приостанавливать деятельность предприятий по сбору лома, при условии соблюдения ими санитарно-гигиенических норм и при наличии у них писем о заказах от металлургов и строителей.

После объявления президентом России Владимиром Путиным нерабочих дней до конца апреля ряд секторов экономики был вынужден уйти на каникулы. 30 марта объединение ломозаготовителей «Руслом» обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину за разъяснениями о возможности работы. При этом «Руслом» указал на то, что власти в регионах массово блокировали деятельность ломозаготовителей.

Представители объединения считают, что лом металлов является стратегически важным сырьем, потому запрет на деятельность предприятий по их заготовке не должен распространяться.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.20

Ямал, где от коронавируса умер работник Газпрома, зальют хлоркой. / В России ограничивают продажу разливного пива в рамках борьбы с коронавирусом. / В России установлен рекорд по числу преступлений в сфере оборота алкоголя. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»