Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти

Реальное сокращение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в мае-июне составит 12,5 млн баррелей в сутки. Это объясняется возросшей в апреле добычей сырья Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом. Об рассказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, передает Reuters. Общемировое сокращение объемов добычи в мае-июне составит 12,5 млн баррелей.

Реальное сокращение добычи «черного золота» саудитами составит 3,8 млн баррелей в сутки. Реальные сокращения объемов добычи в Кувейте и ОАЭ будут выше уровня, достигнутого соглашением, указывает Reuters.

Экстренное заседание стран ОПЕК+ состоялось 12 апреля. В ходе мероприятия представителям всех 23 стран удалось согласовать сокращение добычи. Впрочем, общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн. Причина тому – позиция Мексики, которая не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей в сутки.

Как писал «Новый День», 6 марта страны ОПЕК+ не сумели договориться ни о продлении соглашения, ни об изменении параметров добычи нефти. В Итоге Саудовская Аравия нарастила объемы добычи, что обвалило цены на нефть на мировом рынке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.20

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