российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 апреля 2020, 09:19 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти

Реальное сокращение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в мае-июне составит 12,5 млн баррелей в сутки. Это объясняется возросшей в апреле добычей сырья Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом. Об рассказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, передает Reuters. Общемировое сокращение объемов добычи в мае-июне составит 12,5 млн баррелей.

Реальное сокращение добычи «черного золота» саудитами составит 3,8 млн баррелей в сутки. Реальные сокращения объемов добычи в Кувейте и ОАЭ будут выше уровня, достигнутого соглашением, указывает Reuters.

Экстренное заседание стран ОПЕК+ состоялось 12 апреля. В ходе мероприятия представителям всех 23 стран удалось согласовать сокращение добычи. Впрочем, общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн. Причина тому – позиция Мексики, которая не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей в сутки.

Как писал «Новый День», 6 марта страны ОПЕК+ не сумели договориться ни о продлении соглашения, ни об изменении параметров добычи нефти. В Итоге Саудовская Аравия нарастила объемы добычи, что обвалило цены на нефть на мировом рынке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.20

Крым в текущем году рискует остаться совсем без урожая. / Безработица, падение доходов населения и сокращение ВВП: аналитики дали России прогноз на ближайшие годы. / С понедельника будут работать салоны сотовой связи и магазины для садоводов – новый указ губернатора. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефтедобыча

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, но соглашения нет из-за Мексики

Трамп усомнился в сокращении добычи нефти в США

Россия вводит запрет на импорт дешевого бензина из-за границы

Начинается «игра на выбывание»: цена нефти может упасть до $6 за баррель

Белоруссия намерена закупить 2 млн тонн российской нефти

Саудовская Аравия ищет покупателей на нефть – Европа и США насытились

Странам Персидского залива предрекли серьезные экономические проблемы

Возможен худший сценарий: нефть может упасть в цене до $5 за баррель

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Нефтедобыча, Нефть и газ, Цены на нефть,