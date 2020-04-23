Банки сокращают лимиты по кредиткам и отменяют кешбэк

Российские банки пересматривают программы работы с клиентами в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса. В частности, финансовые организации снижают лимиты по кредитным картам, а также отменяют начисление кэшбека за покупки в интернет-магазинах. Об этом сообщает РБК.

Клиенты нескольких банков пожаловались на сокращение лимита по кредиткам. При этом некоторые кредитные организации даже не уведомили держателей карт о том, что их лимит был уменьшен. По словам экспертов, банки переоценивают риски платежеспособности заемщиков. До этого уже были сокращены выдачи новых кредиток.

Главная причина, по которой сокращается лимит, – крайне нестабильная экономическая ситуация в мире. Банки таким образом сокращают свои риски, чтобы предотвратить возникновение ситуации, когда клиент войдет в повышенную кредитную нагрузку и не сможет вовремя выплачивать задолженность.

Кроме того, кредитная организация может сократить лимит, если держатель давно не пользовался картой. В этом случае у банка нет данных о платежеспособности клиента. В любом случае корректировка лимитов по кредитным картам – стандартный способ оперативного управления банком рисками розничного портфеля, указывают эксперты.

В свою очередь отмена программ лояльности связана с решением ЦБ РФ. С 15 апреля по 30 сентября регулятор установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2-2,2%. В Банке России считают, что эта мера даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой, а гражданам – осуществлять онлайн-покупки, не выходя из дома.

Платежные системы вслед за регулятором снизили до 0,7% межбанковскую комиссию – часть эквайрингового тарифа, которую банк-эквайер, обслуживающий магазин, платит банку-эмитенту карты покупателя. Именно с доходов от этой комиссии банк-эмитент и направляет средства на кешбэк.

Пока лишь некоторые банки отменили возврат денег с покупок, однако, по прогнозам аналитиков, если в мае рынок не начнет восстанавливаться, другие кредитные организации могут решиться на массовую отмену кешбэка в интернете летом текущего года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.04.20

Украинским олигархам дали в России зеленый свет. / Россиянам придется раскошелиться: «дыры» онлайн-образования будут латать репетиторы. / Господдержка превращается в «танец черных лебедей»: последствия могут оказаться политическими. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»