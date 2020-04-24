Большинство работодателей не станут сохранять «удаленку» после самоизоляции

В связи с объявленной самоизоляцией на фоне коронавирусной пандемии 33% российских работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для некоторых работников после снятия противоэпидемиологических мер и лишь 7% – для всех. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра НАФИ «Влияние пандемии на российский бизнес», передает РБК.

Отправить на «удаленку» весь коллектив смогли лишь 11% организаций. Крупным и средним компаниям это удавалось чаще (среди них 39% фирм со штатом 16-100 человек и 67% организаций, где работает более 250 человек), чем малому бизнесу. Опрос показал, что только 29% компаний со штатом до 15 человек перевели всех сотрудников на «удаленку».

Стоит отметить, что никто из участников опроса не заметил повышение эффективности труда на «удаленке». Также отмечается, что большая часть опрошенных работодателей (34%) предпочла отправить работников в неоплачиваемые отпуска вместо удаленной работы. Почти каждый пятый работодатель (18%) был вынужден уволить сотрудников. Больше половины предпринимателей (55%) допустили, что если ситуация не изменится, то в ближайшие три месяца их штат может сократиться.

Отметим, что режим самоизоляции с большой вероятностью будет продлен как минимум до конца майских праздников, а дни в промежутке между ними объявят нерабочими.

Опрос проводился с 15 по 22 апреля. В нем приняли участие 1500 представителей основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Респондентами стали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.04.20

РЖД прогнозируют сокращение инвестпрограммы на 611 млрд рублей. / Дания подозревает США во второй попытке купить Гренландию. / Без маски вход воспрещен: торговые сети вводят «коронавирусные» запреты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»