Путин откликнулся на предложения автопрома по поддержке отрасли

В ходе совещания у президента России Владимира Путина, посвященного развитию автопрома ведущие производители попросили поддержать отрасль на государственном уровне.

Так, например, генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин заявил, что во втором квартале текущего года следует провести опережающие закупки со стороны государства на приобретение автомобилей, которые планировалось закупить в ближайшие два года.

Президент группы ГАЗ Вадим Сорокин в свою очередь обратился с просьбой продлить программу государственных закупок автомобилей для нужд здравоохранения, а также и школьных автобусов, дабы поддержать отрасль.

В связи с этим Владимир Путин предложил обеспечить опережающие закупки. «Обеспечить во втором квартале 2020 года федеральными органами исполнительной власти, такими как МВД, Росгвардия, министерство обороны и другие, проведение опережающих закупок автомобильной техники, планируемых бюджетом к приобретению в 2021-2022 годах», – приводит слова президента ТАСС.

По мнению российского лидера в сложившейся ситуации необходимо «подставить плечо» производителям». «Поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов – инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажи техники, была уверенность в надежности этой совместной работы», – заявил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.04.20

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