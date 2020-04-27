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Понедельник, 27 апреля 2020, 15:09 мск

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АвтоВАЗ останавливает производство

Фото: АвтоВАЗ

Руководство АвтоВАЗа приняло решение временно остановить производство. Соответствующие приказы уже подписаны. Завод будет простаивать до середины марта.

Согласно внутреннему приказу, 28 апреля 2020 года работать будет только первая смена, 29 и 30 апреля завод будет находиться в простое. Очередной простой будет компенсирован сотрудникам в размере 2/3 от средней заработной платы. Предполагается, что автопроизводитель возобновит сборку машин только с 18 мая 2020 года.

Как отмечает «РГ», с сегодняшнего дня, 27 апреля было остановлено производство Lada Vesta. Причиной стали перебои с поставками комплектующих. Также известно, что с конца июня АвтоВАЗ перейдёт на сокращённую рабочую неделю.

Тольятти, Иван Гридин

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