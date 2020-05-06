Минприроды предложило финансовые стимулы для раздельного сбора мусора

Минприроды РФ разработало «дорожную карту» по внедрению раздельного сбора мусора. По задумке авторов инициативы, граждан, которые будут сортировать свои твердые коммунальные отходы (ТКО), освободят от платы за вывоз мусора на переработку, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, в ведомстве предлагают освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, – от уплаты НДФЛ. «Дорожная карта» отправлена в заинтересованные министерства на согласование, отмечает издание.

Предполагается, что компаниям, занимающимся вывозом мусора запретят смешивать обычный мусор с отсортированным, который будет складироваться в специальные баки. В нацпроекте «Экология» должен будет появиться отдельный показатель по «созданию условий для раздельного накопления отходов», а в территориальные схемы субъектов включат «перспективные объекты по утилизации вторичных ресурсов», сообщает газета.

Минприроды намерено популяризировать раздельный сбор мусора в рамках «экологического воспитания и формирования экологической культуры». Для этого ведомство планирует подготовить совместно с Минпросвещения стандарты программ для дошкольных, общеобразовательных и образовательных организаций высшего образования, «определяющих основы знаний по обращению с отходами, в том числе раздельному накоплению».

Внедрять «дорожную карту» предполагается с нескольких пилотных регионов, что позволит провести оценку расходов. Также известно, что Минприроды намеревается к четвертому кварталу текущего года внести в закон «Об отходах производства и потребления» понятие «вторичные ресурсы». Это, по мнению авторов инициативы, позволит определить к ним требования, чтобы «провести четкую границу» между обращением с обычным коммунальным мусором и полезными фракциями, которые подлежат переработке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.05.20

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