Треть задолжавших по кредитам граждан заявили о потере работы

Почти треть банковских клиентов, которые допускают просрочки по кредитам, заявили, что потеряли источник дохода. По словам работников российских банков и коллекторских агентств, режим самоизоляции повлиял и на граждан, которые ранее отличались хорошей платежной дисциплиной.

Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, ухудшили платежеспособность российских заемщиков, рассказали РБК в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%. Если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. При этом до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 п.п.).

Режим самоизоляции повлиял и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек. Представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка и других крупных банков подтверждают, что платежная дисциплина заемщиков ухудшилась. Многие клиенты кредитных организаций ссылаются на падение доходов из-за ситуации, связанной с коронавирусом.

По данным Центробанка РФ, объем кредитов, выданных уязвимым заемщикам, составляет 19 трлн рублей. Это ссуды физлицам, малому бизнесу и компаниям из пострадавших от кризиса отраслей, которые могут подлежать реструктуризации, сообщала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Почти 1 млн российских заемщиков уже обратились в банки за послаблениями в виде реструктуризации задолженности или предоставления кредитных каникул. Организации успели рассмотреть 821 тысчу заявлений граждан. 54,9% клиентов получили одобрение на реструктуризацию задолженности. Примерно такой же уровень удовлетворения у заявок на кредитные каникулы по новому закону – 55%. В итоге отсрочки по ссудам получили 170,1 тысячи россиян.

Коллекторские агентства пока не наблюдают всплеска обращений за кредитными каникулами или другими послаблениями. Это связывают с тем, что, как правило, ежемесячный платеж коллекторскому агентству, работающему в рамках договора цессии, меньше, чем банку, и уже находится на достаточно приемлемом для должника уровне. Впрочем, если ситуация с режимом самоизоляции продлится еще полтора-два месяца, то количество обращений вырастет и может составить 20% от всех должников к концу года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.05.20

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