Еврокомиссия предрекла резкое падение ВВП России

Еврокомиссия резко ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за обвала мировых цен на нефть, а также снижения внутреннего спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Из доклада ЕК следует, что в первом полугодии произошел резкий экономический спад, в итоге к концу 2020 года ожидается падения ВВП на 5% вместо ожидавшихся ранее 1,4% роста. По оценкам Еврокомиссии, в будущем году россиянам не следует ждать роста ВВП более 1,6%, так как его буду сдерживать рухнувшие доходы населения и неопределенность в завтрашнем дне.

В ЕК предупреждают, что поступления от продажи нефти «могут сократиться вдвое, если текущий ценовой тренд сохранится». Стоит отметить, что свежие Еврокомиссии по снижению ВВП совпадают с прогнозами правительства РФ. Так, например, глава Минфина Антон Силуанов заявлял в интервью «Ведомостям», что у ведомства есть несколько сценариев влияния коронавирусной пандемии на экономику. Согласно базовому, ВВП к концу года сократится на 5%.

Банк России ожидает, что спад российской экономики по итогам года составит 4-6%. При этом основное снижение ВВП придется на второй квартал – оно может достигнуть 8%, передает РИА «Новости».

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 06.05.20

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