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Вторник, 12 мая 2020, 12:56 мск

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Треть россиян стала экономить на продуктах из-за пандемии

Начиная с введения ограничительных мер на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа, треть россиян призналась, что была вынуждена экономить на еде. Об этом свидетельствуют данные сервиса для поиска работы «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат», пишет РБК.

Указано, что 35% участников опроса вынуждены экономить на продуктах, 27% российских граждан заявили, что их бюджет не пострадал. Остальные 38% признались, что их траты на питание увеличились по сравнению с докарантинным периодом.

Отмечено, что экономят на питании 42% респондентов благодаря чему они экономят до 50% прежних затрат. Участники опроса также сообщили, что ввиду ограничительных мер стали готовить еду дома чаще. Об этом рассказали 72% опрошенных. 8% респондентов, напротив, предпочли еду быстрого приготовления, еще 5% – заказывают продукты из магазина, 4% – заказывают готовые блюда в кафе и ресторанах, еще 3% заказывают еду в магазинах.

Экономика. Другие новости 12.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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