В России построят еще 25 мусоросжигательных заводов за 600 млрд рублей

«Ростех», ВЭБ и «Росатом договорились о строительстве еще не менее 25 заводов по энергетической утилизации отсортировнаных твердых коммунальных отходов. Мусоросжигательные заводы обойдутся в 600 млрд рублей, 200 млрд из которых готов вложить ВЭБ.

«Дочка «Ростеха» – «РТ-Инвест» выступит в качестве оператора программы. Эта компания уже возводит мусоросжигательных заводы в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском округах Подмосковья, а также в Татарстане. Предполагается, что что после сортировки мусора, непригодные к переработке его фракции будут сжигаться ради извлечения энергии, отметили в пресс-службе ВЭБа.

По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, «заводы по термической выработке электроэнергии станут финальным звеном системы обращения с отходами: Такому виду утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот».

«Ростех» предложит меры по поддержке запуска проектов, в том числе за счет предоставления мощности на оптовом рынке электроэнергии, а также механизма расширенной ответственности производителей и других мер. «Росатом» в свою очередь станет решать технологические вопросы проекта, в том числе поставку, обслуживание и ремонт необходимого оборудования.

Предполагается, что заводы построят вблизи крупнейших туристических центров России, а также в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек. Авторы концепции полагают, что ее реализация позволит дополнительно привлечь в российскую промышленность 459 млрд рублей. Строительство новых заводов обеспечит рабочими местами около 25 тыс. человек и 2500 в период работы заводов.

Напомним, что в конце 2019 года в России был принят закон, который приравнял сжигание мусора к его утилизации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.05.20

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