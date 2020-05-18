В Минфине дали советы по избавлению от долгов в условиях кризиса

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала, как избавиться от кредитов в условиях кризиса, а также объяснила тонкости кредитных каникул.

Кисмина советует составить список всех кредитов – от самого маленького до самого большого. Затем необходимо направить все силы на погашение самого маленького займа, а по остальным вносить лишь минимальные платежи.

«Погасив первую задолженность, переходите ко второй. Направляйте на ее погашение дополнительно сумму, которая раньше уходила на погашение первой задолженности, а сейчас высвободилась», – цитирует эксперта РИА «Новости».

К рефинансированию долгов стоит подходить взвешенно. Необходимо изучить предложения банков и разослать заявки в те кредитные организации, которые предоставляют наиболее выгодные условия. Нужно учитывать не только процентную ставку, но и прочие траты на обслуживание долга – страховки, комиссии и другое.

Эксперт напомнила, что кредитными каникулами могут воспользоваться те, чей доход снизился на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019. «Плюсом кредитных каникул является освобождение от кредитного бремени здесь и сейчас. На полгода можно не платить по кредиту и не испытывать на себе штрафных санкций за это. В целом применение практики кредитных каникул удорожает кредит и увеличивает долговое бремя. Воспользоваться правом на кредитные каникулы, целесообразно только в ситуации крайне тяжелого финансового состояния», – заключила Кисмина.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.20

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