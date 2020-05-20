Правительство готовит план досрочного выхода россиян на пенсию

Подготовлена рабочая версия общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. В проекте, над которым работали Минэкономразвития, Минфин и Минтруд, предлагается смягчить условия для досрочного выхода граждан на пенсию. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, из документа следует, что до конца 2020 года граждане, потерявшие работу за три года до наступления пенсионного возраста, смогут рассчитывать на досрочный выход на пенсию по старости, несмотря на общий стаж. Если документ будет принят, то на оплачиваемый отдых смогут выйти женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.

Сейчас опция досрочного выхода на пенсию доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Однако для этого есть условие – они должны подтвердить в службе занятости, что не могут трудоустроиться на новую работу.

Авторы документа также сформулировали ряд иных предложений. В частности, они предлагают повысить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая 2020 года, приравнять на тот же срок размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ. Помимо этого предлагается развивать гибкие формы занятости, а также организовать разработку онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.

Издание отмечает, что разработать план действий по поддержке населения поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Финальная версия документа должна быть готова к 25 мая. Собеседник издания, знакомый с текстом проекта, отметил, что в него постоянно вносятся правки, в связи с этим окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.05.20

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