Агентств Moody's прогнозирует всплеск внутренней миграции в России

В России экономически менее развитые регионы в ближайшие годы столкнутся с ускоренным оттоком населения, которое устремится в более благополучные субъекты федерации. К таким выводам пришли аналитики Международного рейтингового агентства Moody's, которое рейтингует 13 регионов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

Эксперты отмечают, что изменение миграционных потоков будет связано с низкой стоимостью нефти и общим экономическим спадом на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По оценкам агентства, большая часть трудоспособного населения рейтингуемых регионов устремится в более крупные экономические центры, где восстановление экономики будет идти быстрее, как и после кризиса 2014-2015 годов. В результате, регионы, которые потеряют трудоспособное население будут испытывать нехватку налоговых поступлений на фоне закрытия предприятий малого бизнеса а также снижения их доходов.

С наибольшим ускорением миграционных оттоков среди рейтингуемых агентством регионов, столкнутся Омская, Самарская, Нижегородская области, Чувашия и Башкирия, указано в материалах Moody's.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.05.20

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