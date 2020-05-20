российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 мая 2020, 15:56 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Агентств Moody's прогнозирует всплеск внутренней миграции в России

В России экономически менее развитые регионы в ближайшие годы столкнутся с ускоренным оттоком населения, которое устремится в более благополучные субъекты федерации. К таким выводам пришли аналитики Международного рейтингового агентства Moody's, которое рейтингует 13 регионов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

Эксперты отмечают, что изменение миграционных потоков будет связано с низкой стоимостью нефти и общим экономическим спадом на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По оценкам агентства, большая часть трудоспособного населения рейтингуемых регионов устремится в более крупные экономические центры, где восстановление экономики будет идти быстрее, как и после кризиса 2014-2015 годов. В результате, регионы, которые потеряют трудоспособное население будут испытывать нехватку налоговых поступлений на фоне закрытия предприятий малого бизнеса а также снижения их доходов.

С наибольшим ускорением миграционных оттоков среди рейтингуемых агентством регионов, столкнутся Омская, Самарская, Нижегородская области, Чувашия и Башкирия, указано в материалах Moody's.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.05.20

Губернатор Шумков попросил курганцев самим определить будущее знакового для города места. / ТЦ и кафе откроются не раньше 10 июня. / Во Франции тысячи людей из-за пандемии оказались без денег и еды. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Финансовый кризис

Ипотечный рынок в Москве замер: число договоров за месяц cнизилось на 75%

Пандемия приведет к крайней бедности 60 млн человек

Правительство готовит план досрочного выхода россиян на пенсию

В правительстве РФ признали: нынешний кризис сопоставим с дефолтом-1998

«Карантикулы» больно ударили по 80% предприятий малого и среднего бизнеса в России

С завода Nissan в Петербурге планируют уволить 450 сотрудников

Министр труда рассказал о резком недельном росте безработицы в РФ. «Это еще не катастрофа»

Нерабочий апрель обвалил экономику России почти на 30%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Поволжье, Центр России, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая, Финансовый кризис, Цены на нефть,