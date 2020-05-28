Россияне увеличили траты на еду и ЖКХ в период самоизоляции

Самоизоляция в период пандемии вынудила часть россиян увеличить траты не некоторые категории товаров и услуг. Впрочем, нашлись и те, кому удалось сэкономить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.ru.

38% респондентов заявили, что их расходы на продукты питания выросли. Каждый пятый сумел сэкономить на еде, у 30% траты на продовольствие остались на том же уровне, что и до самоизоляции.

Треть граждан стали больше платить за жилищно-коммунальные услуги, 15% говорят, что сократили эту статью расходов. 42% опрошенных не заметили разницы между тем, сколько они платили за коммуналку до и во время пандемии.

Услуги связи – мобильная и интернет – стали обходиться дороже каждому четвертому россиянину. 13% говорят, что стали платить меньше. Больше половины (52%) сообщили, что у них расходы на эти цели не изменились.

Сэкономить большинству удалось на одежде и обуви. Лишь 14% сограждан увеличили эту статью расхода. В затратах на транспорт наблюдается та же тенденция, на поездки стали тратить больше 18% россиян, у 39% респондентов затраты на эти цели уменьшились, а у каждого четвертого они остались на прежнем уровне.

Алкоголь и сигареты для трети граждан вообще не включены в статью расходов, 30% участников опроса тратят на покупки табака и спиртного столько же, сколько до введения карантина. Примерно одинаковое число респондентов – 21% и 19% – сократили и увеличили расходы на эти товары.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних, экономически активных граждан России, проживающих в 362 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.05.20

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