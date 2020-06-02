Помощь бизнесу и регионам урезали: озвучены детали нацплана восстановления экономики

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит президенту Владимиру Путину подготовленный правительством проект общенационального плана действий по восстановлению и росту экономики страны, доходов и занятости населения. Документ был разработан по поручению главы государства. Как заявил накануне Мишустин, главная цель нацплана – «выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья».

План рассчитан на полтора года. Его основными целями являются достижение темпа роста ВВП на уровне 2,5% по итогам 2021 года, сокращение безработицы ниже 5%, устойчивый рост доходов населения (без конкретного показателя), снижения уровня бедности 12,3% от общей численности населения, что ниже показателя 2019 года, обеспечение увеличения инвестиций в основной капитал не менее чем на 4,5% в год. Об этом сообщают РБК и «Ведомости», которые ознакомились с содержанием документа, внесенного накануне в Кремль.

Кабмин оценил стоимость мер поддержки экономики и населения, заложенных в план, в 7,3 трлн рублей. Это на 700 млрд рублей меньше суммы, которая значилась в предыдущей версии документа, которая рассматривалась в конце мая. Сокращение расходов произошло в том числе за счет снижения помощи регионам и пострадавшим отраслям, отмечают «Ведомости».

План состоит из девяти разделов и предполагает три этапа реализации (с июня 2020 года по декабрь 2021 года) – стадия адаптации, стадия восстановления и стадия активного роста.

Документ содержит как уже ранее объявленные, так и новые меры по поддержке экономики и населения, пострадавших от «коронавирусного» кризиса. Всего в нем прописано около 500 мероприятий по различным направлениям.

В числе новых инициатив по поддержке населения – введение с 1 января 2021 года нового порядка прямых выплат по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми, что потребует дополнительно почти 52 млрд рублей.

Кроме того, кабмин предлагает установить с октября 2020 года минимальный размер часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Эта мера нацелена на «борьбу с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время».

Также в числе новых мер – перевод с июля 2020 года работников на удаленный и комбинированный режим работы, без дополнительных соглашений к трудовому договору.

Помимо этого, предлагается создать систему социального казначейства, которая должна повысить адресность и эффективность мер поддержки населения.

Новых масштабных мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, кроме уже объявленных кредитных каникул, списания квартальных налогов, предоставления грантов на зарплату и ряда других, не намечено. Анонсирована поддержка отдельных секторов экономики через стимулирование спроса через госзакупки, а также предоставление субсидий и госгарантий. Так, рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8% и 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Для туристической отрасли предлагается снизить ставку НДС до 7%. Предприятия гостинично-туристской сферы могут получить возмещение 50% платежей по процентам и отсрочку выплаты основного долга по ранее выданным кредитам на период с июля по декабрь 2020 года.



В числе новых мер по поддержке бизнеса – отказ от индексации страховых взносов в 2021 году, уплачиваемых ИП в фиксированном размере; поддержка ИП, МСБ из пострадавших отраслей в связи с их расходами на выполнение санитарных требований; установление переходного налогового режима для налогоплательщиков, которые утратили право на применение упрощенной системы налогообложения; повышение возможности использования системы быстрых платежей Центробанка для снижения транзакционных расходов.

Задача по поддержке бизнеса будет считаться выполненной, если численность занятых в секторе МСБ вернется на докризисный уровень первого квартале 2020 года, а темпы роста оборота малых и средних предприятий станут выше темпов роста экономики в целом.

Как указывает правительство, помешать восстановлению могут многочисленные риски – прекращение мер поддержки занятости и последующий рост безработицы в пострадавших отраслях, снижение доходов и платежеспособного спроса, сокращение инвестиционной активности, резкий рост «плохих» долгов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.20

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