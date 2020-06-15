СП выявила в Росрыболовстве нарушения на 250,5 млн рублей

Счетная палата (СП) РФ выявила нарушения при исполнении Росрыболовством бюджета в 2019 году, говорится в опубликованных аудиторами документах. По данным СП, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн рублей. Большинство нарушений связаны с соблюдением процедур госзакупок и приемки выполненных работ.

По отдельным фактам таких нарушений аудиторы подготовили информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Так, например, СП обнаружила, что при реставрации двух административных зданий Росрыболовства, которые относятся к объектам культурного наследия, ведомство неправомерно оплачивало работы, не соответствующие условиям контракта.

В частности, состав и объем выполненных при реставрации работ были существенно скорректированы «без внесения изменений в техзадание и проектно-сметную документацию», рассказал аудитор Михаил Мень. Фактически выполненные работы оплачивались по другим расценкам. В результате этих действий федеральному бюджету причинен ущерб на 2,9 млн рублей. СП подготовила обращение в Генпрокуратуру.

В Росрыболовстве заявили, что Счетная палата не выявила фактов «неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств», передает РБК. Там отметили, что были обнаружены лишь отдельные нарушения и недостатки в области размещения заказов, исполнения госконтрактов, несвоевременное издание правовых актов в сфере бухгалтерского учета и администрирования доходов.

Москва, Иван Гридин

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