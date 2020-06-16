Россияне рекордно задолжали по кредитным картам

Рост просроченной задолженности по кредиткам в январе-мае 2020 года составил 11%. Это в 110 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс».

Доля плохих долгов по кредитным картам со сроком неплатежей свыше трех месяцев установила рекорд. На начало 2020 года объем просрочки по таким займам составлял 125,2 млрд рублей, уже в мае это значение увеличилось до 139 млрд рублей, пишут «Известия».

Потребность в заемных средствах выросла из-за пандемии. Многие граждане потеряли привычный уровень дохода. Часть россиян не смогла справиться со своей текущей долговой нагрузкой, поэтому они перестали обслуживать кредиты. Держатели кредиток думают, что они экономят на обязательных платежах. На деле любая просрочка сопровождается штрафами и ни о какой экономии речи идти не может, говорят специалисты.

По словам экспертов, возврат к прежним уровням просрочки возможен не ранее конца года. «Кредитные карты – наиболее сложный вид банковского кредита для понимания потребителей. По ним возобновить обслуживание долга после пропуска платежа довольно сложно, так как отсутствует традиционный график погашения по аналогии с прочими видами кредитования, – поясняет гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. – В связи с этим восстановление качественного портфеля по этому продукту будет более долгим».

Аналитики считают, что коронавирус ухудшил состояние рынка кредитования. Пандемия скорее усугубила существующие тенденции, чем спровоцировала новые. Процент одобрения новых кредитов начал падать с января 2020 года, на фоне продолжающегося несколько лет снижения реальных доходов населения.

Банкиры ждут, что со снятием ограничительных мер возможности заемщиков по обслуживанию долгов улучшатся. Так у клиентов были сложности с поездкой в отделения финансовых организаций, доступом к банкоматам и платежным терминалам. Часть граждан столкнулась с потерей работы или дохода. Но если проблем с доступом в ближайшее время уже быть не должно, то сколько продлится финансовая нестабильность – прогнозировать сложно.

Москва, Зоя Осколкова

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