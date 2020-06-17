Общественники призвали учредить дополнительные выплаты родителям-одиночкам

Общественная организация «Национальный родительский комитет» (НРК) выдвинула инициативу ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку, сообщает RT.

Инициаторы считают необходимым узаконить до конца года ежемесячную компенсацию из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Соответствующая инициатива направлена на рассмотрение в Госдуму и правительство.

По словам руководителя НРК Ирины Волынец, хотя родители детей разных возрастов уже получили пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, а средств на существование в сложившейся экономической ситуации им недостаточно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.20

Девальвация и рост безработицы: Россию накроет вторая волна кризиса. / Треть кафе и ресторанов в Москве открыли летние веранды. / Опрос выявил предпочтения абитуриентов к выбору будущей профессии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»