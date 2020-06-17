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Среда, 17 июня 2020, 08:13 мск

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Общественники призвали учредить дополнительные выплаты родителям-одиночкам

Общественная организация «Национальный родительский комитет» (НРК) выдвинула инициативу ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку, сообщает RT.

Инициаторы считают необходимым узаконить до конца года ежемесячную компенсацию из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Соответствующая инициатива направлена на рассмотрение в Госдуму и правительство.

По словам руководителя НРК Ирины Волынец, хотя родители детей разных возрастов уже получили пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, а средств на существование в сложившейся экономической ситуации им недостаточно.

Москва, Иван Гридин

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