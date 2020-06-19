Россия намерена разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Москве не удалось договориться с Никосией об увеличении налогов для российских резидентов Кипра до 15%. Теперь Россия может разорвать действующее соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).

В марте президент Владимир Путин предложил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», пишет РБК. После повышения налога содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно, поясняют налоговые консультанты.

Переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром не дали результатов. Никосия настаивает на сохранении ставок и ужесточении контроля за иностранными структурами российского бизнеса. Москва предлагает их повысить, угрожая денонсировать ныне действующий договор уже осенью.

В настоящее время выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. Если СИДН будет расторгнуто, то все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти).

Кроме того, могут также пострадать российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, поскольку налогообложение этих выплат будет осуществляться по законодательству Кипра, без применения СИДН.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.06.20

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