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Пятница, 19 июня 2020, 10:11 мск

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В России ужесточат контроль за утилизацией опасных отходов

Минприроды выступило с предложением упорядочить правила выдачи лицензий на сбор, обработку, обезвреживание, транспортировку и хранение опасных отходов I-IV класса опасности. Предполагается, что с начала 2021 года получение лицензии будет зависеть от наличия собственного парка техники по вывозу отходов, а также результатов государственной экологической экспертизы для объектов размещения, обработки и обезвреживания отходов.

Проект постановления правительства заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Румянцев направил в Минэкономразвития, Минпромторг, Росприроднадзор и Роспотребнадзор еще 3 июня, отмечает РБК.

Сейчас лицензия на обращение с промышленными отходами выдается бессрочно. По мнению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, следует упорядочить условия выдачи лицензий, а также ограничить срок их действия. Кроме того, она считает необходимым сделать прозрачную систему и вывесить публичный реестр утилизаторов отходов. «Не будет фейковых историй, когда компания подает утилизационных актов на 100 тыс. рублей, имея мощности на 10 тыс. рублей», – подчеркнула Радионова.

Экономика. Другие новости 19.06.20

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