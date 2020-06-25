МВФ ухудшил прогноз по ВВП России

В 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа ВВП России снизится 6,6%, подсчитали аналитики Международного валютного фонда (МВФ).

Из июньского доклада фонда World Economic Outlook следует, что коронавирусная пандемия обвалила цены на нефть, что ударило по российской экономике. Так в одном из недавних прогнозов МВФ говорилось, что российский ВВП в 2020 году опустится на 5,5%. Таким образом, организация ухудшила свой прогноз.

Тем не менее, на результаты следующего года в российской экономике в МВФ, напротив, смотрят оптимистично. Фонд ожидает, что российский ВВП вырастет на 4,1% процента, что на 0,6% больше апрельского прогноза.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.20

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