российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 июня 2020, 11:24 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

МВФ ухудшил прогноз по ВВП России

В 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа ВВП России снизится 6,6%, подсчитали аналитики Международного валютного фонда (МВФ).

Из июньского доклада фонда World Economic Outlook следует, что коронавирусная пандемия обвалила цены на нефть, что ударило по российской экономике. Так в одном из недавних прогнозов МВФ говорилось, что российский ВВП в 2020 году опустится на 5,5%. Таким образом, организация ухудшила свой прогноз.

Тем не менее, на результаты следующего года в российской экономике в МВФ, напротив, смотрят оптимистично. Фонд ожидает, что российский ВВП вырастет на 4,1% процента, что на 0,6% больше апрельского прогноза.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.20

Депутаты предлагают доплачивать родителям за отказ водить ребенка в детский сад. / Губернатор Шумков предложил клонировать курганского депутата Ильтякова. / Микрорайон на юге Екатеринбурга оставили без воды в день начала голосования по Конституции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Финансовый кризис

«Банковская система проходит проверку на жадность»: в Госдуме раскритиковали повышение кредитных ставок

«Необыкновенный по своей природе шок»: ВВП России в этом году неизбежно упадет

Трамп приостановил выдачу виз из опасений безработицы

Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара из-за второй волны Covid-19

«Такого шока не было с 90-х годов»: России предрекли рост дефицита бюджета

На поддержку региональных авиаперевозок направят дополнительные 3 млрд рублей

В Москве десятки ресторанов и магазинов не пережили коронавирус

Полтора миллиона человек рискуют потерять работу: туриндустрия переживает самый мощный кризис за 29 лет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая, Финансовый кризис,