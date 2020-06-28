Аналитики: Россия не выберется из кризиса раньше 2023 года. Путин надеется на минимальные потери

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России может составить 14,5% на фоне коронавирусного кризиса, прогнозирует консалтинговая компания PwC. Аналитики ожидают восстановление российской экономики до докризисного уровня к 2023 году, однако допускают пересмотр прогнозов в негативную сторону, сообщает телеграм-канал Proeconomics. В целом аналитики прогнозируют, что кризис в российской экономике будет продолжаться и в 2021-м, и в 2022 годах.

Эксперты компании ожидают, что ключевые драйверы внешнеэкономической деятельности и транспортного сектора – экспорт и импорт – во втором квартале текущего года рухнут на 9,3% и 14,6% соответственно. Восстановление этих секторов ожидается не раньше конца 2022 года.

Аналитики предупреждают, что кризис негативно скажется на доходах населения и может привести к сокращению потребительских расходов на 20-25%. При этом он в меньшей степени повлияет на промышленность – максимальное снижение индекса промышленного производства ожидается на 6,3%. Восстановление обоих показателей к докризисному уровню прогнозируется в конце 2022 года.

Ранее эксперты агентства Bloomberg с учетом официальных данных Минфина спрогнозировали, что ВВП России во втором квартале 2020 года может упасть на 16% – это худший квартальный показатель с середины 1990-х годов, сообщал РБК. По мнению аналитиков, последствия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, серьезно скажутся на российской экономике – падение ВВП будет глубже, чем во время мирового финансового кризиса.

Напомним, в первом квартале, согласно предварительной оценке Росстата, ВВП России вырос на 1,6% в то время, как Минэкономразвития прогнозировало рост на 1,8%.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия преодолеет последствия пандемии коронавируса с минимальными экономическими потерями. «То, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», – сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». При этом он выразил убеждение, что «Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой».

Путин добавил, что резервы в экономике увеличились в 50 раз за последние годы, отметив, что еще очень много предстоит сделать для диверсификации экономики.

Москва, Наталья Петрова

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