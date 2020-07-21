Минфин назвал меры по экономии бюджетных средств

Минфин предложил сократить незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021-23 годах на 10%. В ведомстве считают, что для этого следует отказаться от индексации зарплат чиновников и перенести реформу оплаты их труда за пределы 2023 года.

Кроме того, предлагается сократить на 5% ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ). За счет этих мер в ведомстве рассчитывают сбалансировать бюджет на следующие три года. Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн рублей, передает РБК. В 2022 году уменьшение объема ассигнований бюджета оценивается в 1,892 трлн рублей и в 2023 году – в 1,364 трлн рублей, говорится в документе Минфина.

Ведомство считает необходимым провести «оптимизацию» расходов федерального бюджета в 2021-2023 годах, сократив расходы «незащищенной» части бюджета. На 10% сократят расходы по более чем 50 статьям, за исключением дотаций региональным бюджетам, расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам. Но на те же 10% Минфин предлагает «оптимизировать» расходы на административные расходы руководства фондов. За счет оптимизации расходов планируется выручить 856,4 млрд рублей.

Кроме того, минфин предлагает сэкономить 118,5 млрд рублей в 2021-2022 годах за счет переноса реформы денежного содержания федеральных чиновников за пределы ближайшей трехлетки. Еще 150 млрд рублей ведомство хочет сберечь за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.07.20

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