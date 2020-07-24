В России хотят ввести налоговый вычет для пенсионных взносов

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет до 400 тысяч рублей. Воспользоваться льготой смогут те, кто копит на пенсию самостоятельно. Если инициативу примут, граждане получат право ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со своих добровольных взносов.

Авторы идеи – Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), пишут «Известия». Организации направили в Центробанк письмо с предложениями по развитию рынка НПО.

По мнению участников рынка, введение нового – пенсионного – налогового вычета может стать мощным стимулом для граждан добровольно копить средства на свое будущее. В настоящее время предоставляется социальный налоговый вычет на сумму до 120 тысяч рублей в год. Россияне могут вернуть до 15,6 тысяч рублей из расходов на медицину, образование, страхование жизни и пенсионное обеспечение. При этом размер этого вычета не индексировался более 10 лет.

Авторы инициативы указывают, что увеличение лимита до 400 тысяч рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) позволит дать толчок для прорыва в развитии НПО. Подобное произошло с рынком индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным Мосбиржи, за три года количество открытых гражданами ИИС увеличилось в 10 раз – с 200 тысяч почти до 2 млн. «Как показал опыт ИИС, граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул», – пояснил президент АНПФ Сергей Беляков.

Кроме того, ассоциации предложили ввести фиксированные «пенсионные субсидии» для определенных категорий граждан – малоимущих, домохозяек и самозанятых. То есть для тех, кто или не имеет официального дохода, или имеет низкий доход, а также не платит взносы во внебюджетные фонды.

«В качестве стимулирующих мер для таких граждан могли бы выступить фиксированные субсидии от государства, – отметил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. – Такая практика существует в других странах: при открытии индивидуальных пенсионных планов с регулярными взносами на добровольную пенсию таким гражданам государство оказывает поддержку».

Москва, Зоя Осколкова

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