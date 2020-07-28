ПФР хотят пополнить конфискованными деньгами

Минфин готовит поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которые предусматривают возможность перечисления в Пенсионный фонд РФ незаконно полученных средств. Речь идет не только о недвижимости и деньгах проворовавшихся чиновников, но и имуществе других лиц, законность приобретения которого невозможно доказать.

Законопроект уже внесен в правительство, пишут «Известия». Речь идет о том, чтобы в ПФР перечислялись денежные средства, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения. В законопроекте указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года.

В настоящее время обращать в пользу ПФР позволялось лишь имущество госслужащих, купленное на неподтвержденные доходы. В этом году, по данным прокуратуры, Пенсионный фонд получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Однако в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что мера грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения.

В Госдуме готовы поддержать инициативу Минфина. «Пенсионный фонд сегодня испытывает большую нехватку средств, – заявил первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов. – По моим подсчетам, реальный дефицит составляет около 650 млрд рублей, хотя в бюджете он ниже».

По словам экспертов, законопроект может вызвать негативное отношение предпринимателей. Норма может напугать крупный бизнес, который начнет выводить деньги из России.

Москва, Зоя Осколкова

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