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Среда, 29 июля 2020, 08:45 мск

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Госзакупки для «Роскосмоса» засекретят

Фото: Роскосмос

Премьер-министр России Михаил Мишустин подготовил проект постановления правительства, согласно которому, госзакупки корпорации «Роскосмос» будут засекречены. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Из документа следует, что «Роскосмос» будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом, чтобы скрыть эту информацию от иностранных государств, которые таким образом вычисляют участников коопераций.

Закрытый способ определения поставщика будут применять в закупках на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий. Также в закрытый способ включены создание, модернизация, поставка, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизация космической техники.

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Метки / Роскосмос

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