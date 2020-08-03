Доходы российских предпринимателей упали до рекордного минимума

Из-за пандемии коронавируса предпринимательские доходы россиян во втором квартале 2020 года снизились до минимума за последние 20 лет. По словам экспертов, наиболее пострадавшие отрасли – сфера услуг и торговля.

Предпринимательские доходы включают в себя вознаграждение за труд индивидуальных предпринимателей, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения, бонусы директоров и прочее. По данным Росстата, с 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России не опускалась ниже 5,7%. Еще в первом квартале текущего года на них приходилось 5,9% доходов россиян. Во втором квартале она снизилась до 3,5%. Это антирекорд в XXI веке, пишет РБК.

Реальные располагаемые доходы за апрель-июнь – период, на который пришелся основный удар пандемического кризиса, – снизились на 8% в годовом выражении. В результате доходы от предпринимательской деятельности составили во втором квартале около 512 млрд рублей при общем объеме денежных доходов населения в 14,6 трлн рублей, или на 300 млрд рублей меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Карантинные ограничение сильнее всего ударили по сфере услуг, фактически, предприятия этой отрасли простаивали почти три месяца. В лучшем случае люди получали минимальную зарплату, а владельцы малого бизнеса вообще потеряли источники доходов. Пандемический кризис, который привел к резкому сжатию потребительского спроса в экономике, сказался на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях и услугах.

Последствием коронакризиса станет сокращение доли малого и среднего бизнеса в экономике, считают эксперты. До сих пор во многих регионах продолжают действовать ограничительные меры для предпринимательской деятельности (ограничение числа посетителей, социальное дистанцирование и т. д.). Кроме того, сохраняется угроза второй волны пандемии Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.20

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