В России хотят сократить финансирование атомной отрасли

В России хотят сократить бюджет госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», рассчитанный на 2021-2023 годы. С таким предложением выступил Минфин.

В частности, ведомство предлагает уменьшить финансирование отрасли на 67,5 млрд рублей, пишет РИА «Новости». В 2021 году расходы могут сократить на 2,2% (2,3 млрд рублей) до 102 млрд рублей, в 2022 году – на 9,9% (13,5 млрд) до 122,5 млрд, в 2023 году – на 38% (51,7 млрд) до 84,2 млрд.

Кроме того, в Минфине считают, что можно урезать и финансирование госпрограммы «Развитие энергетики»: в 2021 году – на 8,4% (1,2 млрд рублей), в 2022 году – на 9,2% (1,26 млрд), в 2023 году – на 8,8% (1,2 млрд).

Ранее Министерство финансов выступило за урезание расходов на содержание Государственной Думы и Совета Федерации в 2021-2023 годах на 1,9 млрд рублей, а также Счетной палаты – на 517,9 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.20

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