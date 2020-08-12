Более трети компаний в России остались в убытке на 1,65 трлн рублей из-за пандемии

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России. По итогам второго квартала 2020 года в убытке остались более трети компаний, потеряв 1,65 трлн рублей. Аналитики считают такое падение худшим для весенних месяцев за последние 16 лет.

Совокупная прибыль российских предприятий (без учета малого бизнеса) в марте-мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль упала на 28%, передает РБК.

Более трети компаний получили убыток в 1,65 трлн рублей, а оставшиеся – прибыль в 3,05 трлн рублей. В большинстве регионов бизнес все-таки вышел в прибыль, однако в 16 субъектах финансовые показатели ухудшились настолько, что бизнес здесь сгенерировал чистый убыток. Лидером антирейтинга является Москва, столичные предприятия получили убыток в 85 млрд рублей. Затем идут Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд) и Республика Коми (19 млрд).

Наибольшая динамика роста убытков наблюдалась в Ингушетии, за три весенних месяца местный бизнес потерял 1,5 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом убыток вырос на 3260% или более чем в 33 раза. Кроме того, среди антилидеров по этому показателю оказались Чечня (-984%) и Ненецкий автономный округ (-324%).

По словам аналитиков, нарастить прибыль (на 8,3%) смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Эксперты считают, что российская экономика еще долго будет преодолевать последствия пандемии коронавирусом. Надежды, которые возлагали на стремительный или V-образный рост экономики после снятия карантинных ограничений, не оправдались.

Москва, Зоя Осколкова

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