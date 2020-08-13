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Четверг, 13 августа 2020, 08:56 мск

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Долг России превысил резервы из-за пандемии коронавируса

В течение года чистый долг России был отрицательным. В начале июля 2020 года задолженность вновь превысила активы правительства. Это случилось из-за пандемического кризиса, падения стоимости нефти и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Во втором квартале 2020 года депозиты правительства планомерно сокращались (на 3,8 трлн рублей за квартал), а госдолг постепенно увеличивался. Внутренний долг вырос за апрель-июнь на 834 млрд рублей, а внешний долг даже сокращался. В июле депозиты федерального правительства составляли 13,22 трлн рублей, а федеральный долг вырос до 14,77 трлн, пишет РБК. Таким образом, чистый долг составил 1,55 трлн, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России.

Произошедшее обусловлено падением цен на нефть, на фоне коронавируса и роста бюджетных расходов на поддержку российских семей и бизнеса. Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом.

«Идет увеличение долговой нагрузки в рамках антикризисной поддержки, а второй факт – это увеличение дефицита федерального бюджета и, как следствие, снижение остатков свободных размещенных средств в банковской системе», – пояснил главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

В Минфине прогнозируют, что в 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн рублей (около 5% ВВП). Из них около 4 трлн рублей будут профинансированы за счет чистых внутренних заимствований (размещение госбумаг минус погашение).

В последующем разрыв между госдолгом и депозитами, вероятно, замедлит рост и стабилизируется к 2022 году, предполагают эксперты рейтингового агентства Fitch. Согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 году средняя цена барреля нефти Urals составит 45 долларов (на уровне нейтральной цены в бюджете), а многосторонние ограничения нефтедобычи перестанут действовать.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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