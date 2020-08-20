Кудрин доложил Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что возглавляемое им ведомство выявило бюджетные нарушения на 50 млрд рублей только в 2020 году. Об этом он рассказал президенту страны Владимиру Путину в ходе встречи, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Кудрина, Счетная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом. «Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 млрд рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», – сказал Кудрин.

Кудрин также указал президенту на то, что только треть ведомств своевременно отвечает на запросы журналистов. «Менее половины министерств и ведомств дают своевременные ответы на запросы граждан в соответствии с действующим законодательством», – отметил глава СП, добавив, что это снижает доверие к государству.

Кроме того, он рассказал президенту об отставании в сфере инвентаризации незавершённого строительства. «Мы сейчас с новым правительством перезапускаем эту работу. И должны быть определены: или завершение строительства, или продажа этого незавершённого строительства, или списание, потому что в каких-то случаях уже утрачены все качества этих объектов, и они не подлежат даже достройке, и, как правило, тогда они или продаются, или просто списываются с баланса. Но такого рода объектов накопилось много, все эти последние годы министерства боялись их списывать. Сейчас, как правило, проведена инвентаризация, и определяются планы по завершению работы с незавершённым строительством», – сказал Кудрин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.20

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