Путин дал прогноз по восстановлению российской экономики

Президент России Владимир Путин дал оценку экономического состояния страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Сергея Брилёва.

Брилёв отметил, что по оценкам ведущих мировых аналитиков, в частности Moody's, экономика России сокращается на фоне пандемии, но выглядит куда лучше, чем в США, от которых во многом зависит положение дел в остальном мире. Журналист попросил главу государства рассказать о перспективах восстановления экономики РФ.

«Вся мировая экономика столкнулась с серьёзными последствиями этой эпидемии. Если вспомнить 2008-2009 годы, то падение мирового ВВП составило 0,1%. В этот раз, по данным экспертов МВФ, Мирового банка, других организаций, будет где-то около 5%. То есть разница колоссальная. Многие сравнивают это с Великой депрессией 30-х годов или даже с послевоенными событиями», – ответил глава государства, добавив, что в США сокращение ВВП прогнозируется на уровне 9%, а в России – 8,5% или ниже.

Он также отметил, что в первом полугодии в Штатах падение ВВП составило 9,5%, в Евросоюзе – 15%. «Поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей (сельское хозяйство, автопром, строительство и так далее, а там работают сотни тысяч, миллионы людей, там кооперационные цепочки) – всё-таки всё это было сделано и сделано своевременно, и имело свою отдачу. У нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания того, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня. И по экспертным прогнозам где-то и будет примерно 3,4-3,41», – обнадежил Владимир Путин.

По его словам, за счет растущих резервов нефти РФ имеет определенную подушку безопасности, хоть это и «не панацея от всех бед, но это важно». «Считаем, что пик проблем у нас пройден и, я надеюсь, что мы постепенно начнём восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено», – сказал президент.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.20

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