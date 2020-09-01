Россиянам позволили объявить себя банкротом без суда

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам в случае невозможности погасить долг в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве как физического лица во внесудебном порядке. Процедуру можно пройти в многофункциональных центрах (МФЦ).

Стоит отметить, что закон полностью исключает из процесса профессиональных участников рынка – арбитражных управляющих. Возможность быть признанными банкротом получат граждане, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю.

В заявлении на собственное банкротство гражданину необходимо назвать всех известных ему кредиторов. МФЦ отводится один рабочий день на проверку полученных от гражданина данных со дня получения заявления. В частности сотрудникам центра нужно удостовериться в наличии сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также в отсутствии сведений о ведении иных исполнительных производств.

После проверки уведомление о начале процедуры будет размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. С этого момента гражданин освобождается от штрафов и пени, однако утрачивает право на получение кредитов, займов или быть поручителем. Кредиторы в этот период смогут подать заявление о ведении в отношении гражданина общей процедуры банкротства.

Спустя полгода, которые длится процедура внесудебного банкротства, гражданин освобождается от всех долгов, которые были указаны в его заявлении. Повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства он сможет не ранее, чем через 10 лет. В Минэкономразвития рассчитывают, что нововведение позволит избавить граждан от непосильных долгов, отмечает ТАСС.

Москва, Иван Гридин

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