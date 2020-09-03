Мишустину предложили пролонгировать льготы для бизнеса на фоне пандемии

Антикризисные меры поддержки бизнеса следует продлить до конца 2021 года. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его мнению, следует продлить срок действия налоговых отсрочек до конца следующего года для всех предприятий, выручка которых во втором-третьем квартале 2020 года упала на 30% и более по сравнению с показателями конца 2019 года и начала 2020-го года.

Он также предложил продлить на срок от 3 до 6 месяцев кредитные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, а также мораторий на банкротства или ввести упрощенную процедуру банкротства, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.20

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