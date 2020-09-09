российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 сентября 2020, 10:40 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Власти РФ выделят на поддержку безработных родителей 8,5 млрд рублей

Российское правительство приняло решение о выплатах в сентябре всем безработным родителям по 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Эта сумма будет начислена помимо пособия по безработице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», – указано в сообщении. Всего на эти цели власти намерены выделить из федерального бюджета 8,5 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.20

Продажи российских отелей минувшим летом существенно снизились. / В США обрушились фондовые рынки. / Российские автолюбители начали экономить на топливе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Финансовый кризис

В США обрушились фондовые рынки

Россияне стали массово избавляться от банковских карт

На фондовом рынке США произошел обвал акций технологических компаний

Доллару предрекли падение на 36% к евро

Мишустину предложили пролонгировать льготы для бизнеса на фоне пандемии

Параллельная реальность Кремля: экономист раскритиковал заявление о вхождении России в топ-5 экономик мира

Россиянам позволили объявить себя банкротом без суда

Безработица в России из-за коронавируса выросла почти в пять раз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Коронавирус из Китая, Финансовый кризис,