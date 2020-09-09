Власти РФ выделят на поддержку безработных родителей 8,5 млрд рублей

Российское правительство приняло решение о выплатах в сентябре всем безработным родителям по 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Эта сумма будет начислена помимо пособия по безработице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», – указано в сообщении. Всего на эти цели власти намерены выделить из федерального бюджета 8,5 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.20

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