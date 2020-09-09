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Среда, 9 сентября 2020, 12:35 мск

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Розничных торговцев на рынках обяжут обзавестись кассовыми аппаратами

В ходе осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий привлекать к ответственности управляющие розничными рынками компании за отсутствие кассовой техники у продавцов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на автора инициативы депутата Андрея Лугового.

По словам народного избранника, использование контрольно-кассовой техники на рынках следует сделать обязательным. Он считает необходимым наказывать управленцев за отсутствие контрольно-кассовых аппаратов (ККА). Предполагается, что поправки коснутся законов «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов», «О розничных рынках», а также Кодекса об административных правонарушениях.

На сегодняшний день розничным продавцам на ярмарках и рынках дозволено не пользоваться ККА. Согласно предложениям Лугового, исключение сделают для фермеров, торгующих продукцией собственного производства. Депутат предлагает штрафовать нарушителей на 5-10 млн рублей или приостанавливать деятельности организации на срок до 90 суток.

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