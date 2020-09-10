Аудиторы выявили нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн рублей

Счетная палата провела проверку в Министерстве энергетики России. Специалисты выяснили, как в 2019 году министерство исполняло госзадания и вело контроля за осуществлением бюджетных инвестиций. В результате аудиторы выявили недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей.

Доходы Минэнерго в отчетном периоде составили 46,7 млрд рублей. Основной объем поступлений пришелся на доходы по соглашениям о разделе продукции, которые в 2019 году превзошли прогноз на 8,6%.

«Расходы министерство исполнило не полностью. Неосвоенными остались 891,7 млн рублей (3,4% утвержденных бюджетных назначений). Больше половины неисполненных обязательств пришлось на межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства на развитие рынка газомоторного топлива», – сообщается на сайте СП.

Порядка 80% (18,6 млрд рублей) всех расходов Минэнерго пришлось на реализацию госпрограммы «Развитие энергетики». Единственный целевой показатель «Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018» не был исполнен. Из 21 основного мероприятия госпрограммы реализовано только 14, а из 30 показателей ее подпрограмм не достигнуты значения девяти.

«Всего Счетная палата выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей. В том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций», – подвели итоги аудиторы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.09.20

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