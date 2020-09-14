В 43 регионах России выросла доля расходов граждан на услуги ЖКХ

В среднем российская семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг около 4,8 тысячи рублей в месяц. Однако доля таких расходов разнится почти в три раза в зависимости от субъекта проживания. Как свидетельствует исследование, проведенное РИА «Новости», с 2018 года в половине регионов доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла.

Специалисты рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в российских регионах. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов федерации по доле расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). По итогам 2019 года значение показателя в регионах изменяется в диапазоне от 4,9% до 13,7%.

Наименьшая доля затрат на ЖКУ – в Ингушетии (4,9%). Кроме того, невысокий показатель в Дагестане, Москве, Туве, на Алтае, в Хакасии и Иркутской области. В этих регионах доля затрат средней семьи на коммуналку не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.

Больше других за услуги ЖКХ платят жители в Коми (13,7%), Чукотки (13,6%) и Магаданской области (12,9%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату коммуналки жители 47 субъектов.

По сравнению с 2018 годом в половине регионов доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла. В целом по стране доля затрат на коммуналку осталась на таком же уровне и составила 9,6%.

В номинальном выражении услуги ЖКХ дороже всех обходятся жителям Камчатки – более девяти тысяч рублей в месяц. Свыше 7,5 тысячи рублей в месяц расходуют на ЖКУ также в Магаданской области, Москве, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в этих регионах составляют менее 2,6 тысячи рублей в месяц.

Средний платеж по стране составил 4,8 тысячи рублей. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9,1%.

Москва, Зоя Осколкова

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