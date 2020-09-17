Минфин урежет затраты на вооружение и зарплаты чиновников ради экономии

Российское правительство рассчитывает сбалансировать госбюджет за счет снижения расходов на программы вооружений и зарплат чиновников. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Согласно одобренного кабмином проекта бюджета страны, на 10% будут оптимизированы все «незащищенные» статьи расходов. Кроме того, на 5% урежут затраты на вооружения, а в 2021 году чиновников оставят без индексации зарплат.

По словам главы Минфина, в 2021 году бюджетные ассигнования, благодаря этим мерам, сократятся на 927 млрд рублей, а в 2022 году – на 970 млрд рублей, в 2023 году сэкономят порядка 900 млрд рублей, передает РБК.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин пообещал Белоруссии очередной кредит в миллиард долларов. Ради этого придется внести поправки в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов РФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.20

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