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Четверг, 17 сентября 2020, 09:29 мск

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Минфин урежет затраты на вооружение и зарплаты чиновников ради экономии

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Российское правительство рассчитывает сбалансировать госбюджет за счет снижения расходов на программы вооружений и зарплат чиновников. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Согласно одобренного кабмином проекта бюджета страны, на 10% будут оптимизированы все «незащищенные» статьи расходов. Кроме того, на 5% урежут затраты на вооружения, а в 2021 году чиновников оставят без индексации зарплат.

По словам главы Минфина, в 2021 году бюджетные ассигнования, благодаря этим мерам, сократятся на 927 млрд рублей, а в 2022 году – на 970 млрд рублей, в 2023 году сэкономят порядка 900 млрд рублей, передает РБК.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин пообещал Белоруссии очередной кредит в миллиард долларов. Ради этого придется внести поправки в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов РФ.

Москва, Иван Гридин

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