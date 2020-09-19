Почти 20 миллионов малоимущих: в России заметно выросло число бедных

Росстат обнародовал данные о численности россиян с доходом ниже прожиточного минимума за второй квартал 2020 года, когда в стране началась эпидемия коронавируса и были введены меры по борьбе с этой инфекцией. Она составила 19,9 млн человек (13,5% населения страны) – это на 1,3 млн человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12,7% населения), свидетельствуют данные ведомства.

Надо отметить, что в первом квартале текущего года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 12,6% населения.

«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», – отмечается в сообщении Росстата.

В статистике при этом были учтены бюджетные выплаты в размере 359,4 млрд рублей, выделенные правительством РФ в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии. «Большая их часть была предназначена семьям с детьми. Это позволило смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума», – заявили в ведомстве.

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% – это рекордный показатель за последние 20 лет. Вместе с тем, реальные зарплаты россиян за январь-июль выросли в годовом выражении на 2,9%. В Росстате объяснили это тем, что средние и крупные предприятия в наименьшей степени пострадали от коронавирусного кризиса, а организации бюджетной сферы не прекращали выплаты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.09.20

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