В течение трех лет в России закроются около 100 банков

В ближайшие три года около сотни банков уйдут с российского рынка. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

По его словам, около трети кредитных организаций добровольно уйдут с рынка. «Многие банки теряют рентабельность, коронакризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию. Акционеры понимают, что сохранять убыточный банк – бесперспективное занятие и проще сдать лицензию. Похоже, Банк России не сдерживает этот процесс», – пояснил Сухов.

Еще часть банков – около десяти или чуть больше – объединится с более крупными компаниями, полагает глава АКРА. «Остальные уйдут через отзыв лицензии со всеми вытекающими последствиями: выплатами АСВ, потерями клиентов и так далее», – отметил эксперт.

Сухов уверен, что вмешательство регулятора коснется небольших кредитных организаций, которые не смогут подорвать доверие граждан ко всему российскому банковскому сектору.

Аналитик также прокомментировал отток средств со счетов физлиц. По его мнению, ситуация пока не катастрофична, однако все больше средств переходит на финансовые рынки, в том числе на иностранные. «Вместе с тем, несмотря на значительные цифры при разовых колебаниях, под риском оттока не более 15% от общего объема депозитов», – предположил Сухов.

Москва, Зоя Осколкова

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