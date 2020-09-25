В Госдуме предложили выдавать малоимущим сертификаты на продуктовые наборы

Депутаты от ЛДПР намерены продвинуть законопроект о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты считают необходимым предусмотреть выделение малообеспеченным гражданам продуктовых сертификатов на фиксированную сумму, которая должна превышать 25% от федерального прожиточного минимума. Воспользоваться сертификатами, по задумке народных избранников, россияне смогут непосредственно в магазинах. Об этом Нилов рассказал в своем Telegram-канале.

Депутат также заявил о необходимости создания перечня товаров, которые можно приобрести по сертификату. Из него должны быть исключены табак и алкоголь, отметил парламентарий. «Положительный опыт реализации подобного проекта имеет, например, Москва. Этот опыт взят за основу», – отметил Нилов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.09.20

На Ямале баржа с нефтью столкнулась с теплоходом и получила пробоину. / Екатеринбурженка попалась на уловку мошенников и перевела «представителям банка» более миллиона рублей. / Карантин для пожилых, дистанционка для работающих: Москва возвращает ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»