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Пятница, 25 сентября 2020, 10:25 мск

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В Госдуме предложили выдавать малоимущим сертификаты на продуктовые наборы

Депутаты от ЛДПР намерены продвинуть законопроект о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты считают необходимым предусмотреть выделение малообеспеченным гражданам продуктовых сертификатов на фиксированную сумму, которая должна превышать 25% от федерального прожиточного минимума. Воспользоваться сертификатами, по задумке народных избранников, россияне смогут непосредственно в магазинах. Об этом Нилов рассказал в своем Telegram-канале.

Депутат также заявил о необходимости создания перечня товаров, которые можно приобрести по сертификату. Из него должны быть исключены табак и алкоголь, отметил парламентарий. «Положительный опыт реализации подобного проекта имеет, например, Москва. Этот опыт взят за основу», – отметил Нилов.

Москва, Иван Гридин

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