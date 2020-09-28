Российский бизнес не верит в свое восстановление до конца года

Большинство российских компаний не верят, что смогут восстановить свой бизнес, пострадавший из-за пандемии коронавируса, до конца 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса «Работа.ру».

Согласно итогам исследования, 32% опрошенных признались, что для полного восстановления их бизнеса после снятия ограничительных мер понадобится больше года. Еще 26% респондентов заявили, что им потребуется для этого от трех до шести месяцев. В то же время 33% участников опроса полагают, что оправиться от кризиса получится до конца текущего года, приводит данные опроса РБК. Только 12% опрошенных сообщили, что не пострадали из-за пандемии.

По оценке коммерческого директора сервиса Владимира Корицкого, российский бизнес понемногу восстанавливается после коронавирусного кризиса. «С начала третьего квартала мы фиксировали значительно возросшую активность как работодателей, так и соискателей по всей стране», – отметил он.

Опрос проводился в сентябре по всей территории России среди более тысячи респондентов – представителей российских компаний, руководства, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.09.20

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