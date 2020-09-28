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Понедельник, 28 сентября 2020, 11:08 мск

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Кудрин заявил о необходимости поддержки экономики в случае второй волны Covid-19

Фото: пресс-служба Кремля

Приход второй волны коронавирусной инфекции нового типа может потребовать дополнительных мер поддержки российской экономики, заявил глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин.

«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер», – приводит его слова RT. Он отметил, что люди и сейчас опасаются посещать магазины и рестораны, избегают лишний пользоваться транспортом. В случае роста заболеваемости в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности, отметил глава Счетной Палаты.

«Я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», – резюмировал он.

Москва, Иван Гридин

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая, Кудрин Алексей,