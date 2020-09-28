Минск предложил наладить производство самосвалов БелАЗ в России

Минск выступил с предложением наладить в России производство карьерных самосвалов БелАЗ. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на VII Форуме регионов Белоруссии и России, который проходит в Жодино.

«Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов «БелАЗ» в России. Мы взяли это в активную проработку», – приводит слова чиновника БелТА. По его словам, данный проект вполне может быть реализован. Он также отметил, что сейчас рассматривается возможность размещения производства дорожно-строительной техники в Брянске, а стороны уже приступили обсуждению номенклатуры необходимой продукции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.09.20

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