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Понедельник, 28 сентября 2020, 13:17 мск

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Минск предложил наладить производство самосвалов БелАЗ в России

Фото: БелАЗ

Минск выступил с предложением наладить в России производство карьерных самосвалов БелАЗ. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на VII Форуме регионов Белоруссии и России, который проходит в Жодино.

«Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов «БелАЗ» в России. Мы взяли это в активную проработку», – приводит слова чиновника БелТА. По его словам, данный проект вполне может быть реализован. Он также отметил, что сейчас рассматривается возможность размещения производства дорожно-строительной техники в Брянске, а стороны уже приступили обсуждению номенклатуры необходимой продукции.

Москва, Иван Гридин

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