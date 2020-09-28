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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 сентября 2020, 17:05 мск

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«Зеленые» продукты в российских магазинах поместят на отдельные полки

Российские власти будут стимулировать производство сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, такие производители получат преференции, в том числе для продвижения на экспорт. Она также заявила, что будет разработан соответствующий законопроект.

Абрамченко рассказала, что эта тема стала предметом обсуждения на совещании с производителями минеральных удобрений. «Наши удобрения не оставляют вредных веществ после применения в почве», – сказала Абрамченко, добавив, что российское сельское хозяйство должно переходить на «зеленые» стандарты.

В законопроекте предполагается экологически чистые продукты объединить в особую категорию, которая в дальнейшем получит преференции. «Наши торговые партнеры в Евросоюзе в первую очередь заинтересованы в получении этой продукции», – приводит слова вице-премьера РБК.

Разработкой законопроекта о производстве органической, сельхозпродукции и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками займется департамент природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса. Предполагается, что в сетевых магазинах «зеленую» продукцию будут размещать на отдельных полках. Над этим вопросом подумают специалисты Минпромторга.

Москва, Иван Гридин

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