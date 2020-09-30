«В целях обеспечения бюджетной стабильности...» Заморозку пенсионных накоплений россиян хотят продлить до 2023 года

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о заморозке накопительных пенсий еще на год – до конца 2023 года. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Напомним, накопительная часть пенсии в России не формируется с 2014 года, когда правительство утвердило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды ради борьбы с бюджетным дефицитом на волне кризиса. Чиновники тогда уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Средства, отчисляемые на финансирование накопительной части пенсии (6% из 22%, которые работодатель отчисляет в ПФР), направлялись на текущие выплаты пенсионерам. Впоследствии изъятие накопительной части пенсии граждан ежегодно продлевалось. В прошлом году Госдума продлила заморозку на формирование пенсионных накоплений до 2022 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «подготовлен с учетом социально-экономической ситуации и в целях обеспечения бюджетной стабильности».

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России в 2023 году, по предварительной оценке, на 669,3 млрд. рублей.

Ранее депутат от «Единой России» Светлана Бессараб заверила, что мораторий на формирование накопительных пенсий не означает изъятия накоплений. «Все средства, это тариф в 16%, идут на индивидуальные лицевые счета наших граждан. На их основе формируются в дальнейшем индивидуальные пенсионные коэффициенты», – уточнила парламентарий. Необходимость заморозки накоплений она объясняла в прошлом году тем, что правительству следует дать время для формирования необходимых предложений по распоряжению накопительной частью пенсии.

В Митруде РФ в свою очередь заявляли, что для возращения накопительной части пенсии придется выделять из бюджета 500 млрд рублей ежегодно, которые пойдут в негосударственные пенсионные фонды или управляющую компанию ВЭБа. При этом властям также придется пополнять Пенсионный фонд, а денег на это в бюджете не предусмотрено.

Москва, Наталья Петрова

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